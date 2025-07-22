Mersin\'de İş Yerlerine Cezalar

Mersin'de denetim yapılan 13 iş yerine 2 milyon 175 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle umuma açık mekanlarda denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, 4 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 4 işletmede izinsiz alkol sunumu yapıldığı, 2 iş yerinde kapalı alanda tütün ürünleri tüketildiği, 3 işletmenin Mesul Müdürlük Belgesi bulunmadığı belirlendi.

Ekipler, eksiklik tespit edilen bazı işletmelerde kayıtsız personel çalıştırıldığını da belirledi.

Kontrollerin ardından 13 işletmeye 2 milyon 175 bin lira ceza uygulandı.