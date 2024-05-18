Mersin'de işlenen cinayetin firari hükümlüsü sahte kimlikle Artvin'de yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de işlenen cinayetin firari hükümlüsü sahte kimlikle Artvin'de yakalandı

Mersin\'de işlenen cinayetin firari hükümlüsü sahte kimlikle Artvin\'de yakalandı

Mersin'in Mut ilçesinde 6 yıl önce işlenen cinayetle ilgili hakkında kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan G.G, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde sahte kimlikle saklanırken yakalandı. G.G'nin Gürcistan'a kaçmayı planladığı istihbaratı üzerine düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

18.05.2024 16:37
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Mersin'de 6 yıl önce işlenen cinayetin firari hükümlüsü sahte kimlikle Artvin'de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2018 yılında Mersin'in Mut ilçesinde kasten adam öldürme olayıyla ilgili hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'nin (35) Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde saklandığı tespit edildi.

İlçeye bağlı Kaya köyü Papat mevkisinde bir kulübede saklanan G.G'nin, Gürcistan'a kaçmayı planladığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi. G.G, üzerindeki sahte kimlikle yakalandı.

Gözaltındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de işlenen cinayetin firari hükümlüsü sahte kimlikle Artvin'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de işlenen cinayetin firari hükümlüsü sahte kimlikle Artvin'de yakalandı - Son Dakika
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