Mersin'de, bir kız çocuğunun parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince hastanede çıkartıldı.
Tarsus ilçesinde yaşayan Suriyeli Emel Elmuhammed, parmağında sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Tarsus Devlet Hastanesine başvurdu.
Tüm çabalara rağmen yüzük çıkarılamayınca sağlık personeli itfaiyeden yardım istedi.
Hastaneye gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yüzük Elmuhammed'in parmağından çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de İtfaiye Ekibi, Kız Çocuğunun Parmasına Sıkışan Yüzüğü Çıkardı - Son Dakika
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