Mersin'de İtfaiye Ekibi, Kız Çocuğunun Parmasına Sıkışan Yüzüğü Çıkardı - Son Dakika
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Mersin'de İtfaiye Ekibi, Kız Çocuğunun Parmasına Sıkışan Yüzüğü Çıkardı

Mersin\'de İtfaiye Ekibi, Kız Çocuğunun Parmasına Sıkışan Yüzüğü Çıkardı

Tarsus ilçesinde yaşayan Suriyeli Emel Elmuhammed'in parmağına sıkışan yüzük, kendi imkanlarıyla çıkarılamayınca Tarsus Devlet Hastanesine başvurdu. Yüzük çıkarılamayınca sağlık personeli itfaiyeden yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi sayesinde yüzük Elmuhammed'in parmağından çıkarıldı.

22.04.2024 21:33
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Mersin'de, bir kız çocuğunun parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince hastanede çıkartıldı.

Tarsus ilçesinde yaşayan Suriyeli Emel Elmuhammed, parmağında sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Tarsus Devlet Hastanesine başvurdu.

Tüm çabalara rağmen yüzük çıkarılamayınca sağlık personeli itfaiyeden yardım istedi.

Hastaneye gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yüzük Elmuhammed'in parmağından çıkarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de İtfaiye Ekibi, Kız Çocuğunun Parmasına Sıkışan Yüzüğü Çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de İtfaiye Ekibi, Kız Çocuğunun Parmasına Sıkışan Yüzüğü Çıkardı - Son Dakika
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