Mersin'de Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıl Dönümü Şehitlik Ziyareti

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Mersin'de, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından etkinlikler kapsamında, Akbelen Mezarlığındaki şehitlikte program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve diğer ilgililer şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit eşinden çocuklara meyve suyu

Programa Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın eşi Neslihan Sevgi Nişan da katıldı. Nişan, eşinin mezarına "Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun canım eşim. İyi ki bana eş oldun. Dünyada 30, cennette 32" notu ile üzerinde "Canım eşim Şehit Remzi Nişan'ın doğum gününde çocuklara hediyesi" yazılı meyve suyu bıraktığı görüldü.

Programın sonunda Astsubay Kıdemli Çavuş Haluk İpek, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.