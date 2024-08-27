Mersin\'de Kaçak Kazı Yapan 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli, kaçak kazı yaparken yakalandı.

Kazı alanlarında jeneratör, hilti, dedektör, kürek, matkap ve elektrik kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.