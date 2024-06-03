Mersin'de Kadın Cinayeti: Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Kadın Cinayeti: Evde Ölü Bulundu

Mersin\'de Kadın Cinayeti: Evde Ölü Bulundu

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 40 yaşındaki bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu. Polis, şüpheli bir motosiklet sürücüsünü durdurarak cinayetle bağlantılı olduğunu tespit etti. Şüpheli, cinayetin işlendiği apartmandan para taşıyan çelik kasanın kendisine ait olduğunu itiraf etti. Polis, eve girdiğinde kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Şüpheli ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

03.06.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 40 yaşındaki kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletin sürücüsü A.Y'yi (20) durdurdu.

Motosiklette içinde para olan parçalanmış çelik kasa taşındığını gören ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen A.Y, ifadesinde, kasanın Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden alındığını söyledi.

Adrese giden polis, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibinden destek istedi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Şule Özlem Ural'ın (40) cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekibinin incelemesinde boğulduğu belirlenen Ural'ın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından Afetevler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Şüpheli A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Motosiklet, Yenişehir, Mersin, Cinayet, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Kadın Cinayeti: Evde Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu Alkollü sürücü hakkında yeni karar Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu! Alkollü sürücü hakkında yeni karar
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 17:47:56. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Kadın Cinayeti: Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement