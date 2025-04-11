Mersin'de Kadın Marangoz Geri Dönüşümü Sanata Dönüştürüyor - Son Dakika
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Mersin'de Kadın Marangoz Geri Dönüşümü Sanata Dönüştürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Atölyesi'nde çalışan Teslime Özdemir, atıl malzemeleri çocuklar için kullanılabilir mobilyalara dönüştürerek sıfır atık ilkesine katkıda bulunuyor. Kadın marangoz olarak sektördeki cinsiyet algısını yıkan Özdemir, işini severek yapıyor ve kadınların her mesleği başarabileceğini gösteriyor.

11.04.2025 09:50  Güncelleme: 11:08
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Geri Dönüşüm Atölyesi'nde pek çok atıl malzeme yeniden hayat bulurken; çocukların eğitim süreçlerinde kullanabileceği masa, sandalye ve oyun parkurlarındaki mobilyalara çevrilerek kullanıma kazandırılıyor.

Sıfır atık ve geri kazanım ilkesi ile kent genelinde çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirdiği Geri Dönüşüm Atölyesi'nde marangoz olarak görev yapan Teslime Özdemir; atölyeye atıl olarak gelen malzemeleri, Büyükşehir'in Çocuk Gelişim Merkezleri'ne gelen çocukların faydalanması için masa, sandalye ve oyun parkurlarında kullanılan mobilyalar gibi ürünlere dönüştürerek yeniden kullanıma kazandırıyor.

Daha önce büro personeli olarak çalışan ve atölyede kadın marangoz arayışı üzerine ilana başvuru yapan namı diğer Teslime Usta, 'Mesleklerin cinsiyeti olmaz' algısını yıkan sayısız kadından biri. Dede mesleği olan marangozluğa küçük yaşlardan beri ilgi duyan Teslime Usta, sadece bir merakla başladığı atölye yolculuğunda önce kalfalık, ardından ustalık sertifikası ile hem kadınlara hem çocuklara ilham veren bir usta olarak çalışıyor. Kimi zaman çekiç testere, kimi zaman gönye makinesinin başında hünerlerini sergileyen Teslime Usta, bu alanda da kadınların cesurca yer alabileceğini herkese gösteriyor.

"Atölyeye gelen malzemeleri, yeniden kullanıma kazandırıyoruz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda önceleri büro personeli olarak görev yapan Teslime Özdemir, "Bu mesleğe, dedemden gördüğüm ve sevdiğim için hep bir merakım vardı. Atölyede de kadın marangoz aradıklarını duydum ve yapabilirim düşüncesiyle girdim. Atölyede bir süre çalışınca işi sevdim ve kalfalık sertifikasını aldım. Beş yıl boyunca atölyede, ustalarımızla beraber birimlerimize malzemeler ürettik. Beş yılı doldurduktan sonra da ustalık belgemi aldım. Geri dönüşüm atölyemizde şimdiye kadar dairemizin birimlerinin mobilyalarının tamamına yakınını ürettik. Çocuk oyun malzemelerimizi üretiyoruz, ürettikçe de mutlu oluyoruz.İşimi severek yapmaya devam ediyorum" dedi.

"Kadın elinin değdiği her şey çok daha güzel oluyor"

Kadınların her mesleği yapabileceğini, bu algıyı yıkan kadınlardan biri olarak da gururlu olduğunu dile getiren Özdemir, "Kadın elinin değdiği her şey çok daha güzel oluyor. Ben normalde kesici aletlerden ve makinelerden çok korkan biriydim. Ailem tarafından bile ilk başta bu meslek için çok tepki almıştım. Ancak, artık çevremdekiler de yaptığım ürünleri o kadar beğeniyorlar ki, kendi evlerinde de istiyorlar. Kendimi bu alanda geliştirmeme ve göstermeme yardımcı olan, başta Başkanımız Vahap Seçer'e ve Büyükşehir'e teşekkür ederim. Kadınları da bu şekilde teşvik edebileceğimi düşünüyorum. Kadın isterse her şeyi yapar ve üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Kadın Marangoz Geri Dönüşümü Sanata Dönüştürüyor - Son Dakika

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