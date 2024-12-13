Mersin'de Kadın Üreticilere Yeni Yıl Temalı Stantlar

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kadınların üretim yapmalarını teşvik ettiği ve kendi yaptığı ürünleri daha geniş kitlelerle buluşturmalarını sağladığı üretici stantları kuruldu. Yeni yıl temasıyla kurulan stantlar, 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından evde üretim yapan kadınlara mali kaynak yaratmak için kentin dört bir yanında kurulan üretici kadın stantları, Sayapark AVM'de yer aldı.

Yeni yıl temalı hediyelik süs eşyalarının yer aldığı stantlar vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, ürünlerini alıcılarla buluşturan ve kazanca dönüştüren üretici kadınlar da böyle bir organizasyonda yer almaktan mutlu olduklarını söyledi. Seramik eşyalardan biblolara, bijuteriden oyuncaklara pek çok ürünü bulmanın mümkün olduğu üretici kadın stantları, 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Üretici kadın stantlarımızı bu kez yeni yıl konsepti ile hazırladık"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan Burcu Sert, "Üretici kadın stantlarımızı bu kez Sayapark AVM'de açtık. 15 Aralık tarihine kadar sabah 09.00 ile akşam 22.00 arasında üretici kadınlar, yılbaşına özel ürettikleri ürünlerle birlikte alışveriş merkezinde olacaklar. Kadın elinden üretimi desteklemek isteyen herkesi alışveriş merkezine bekliyoruz" dedi.

"Büyükşehir'le iş birliği içerisinde kadın elinden üretimi destekliyoruz"

Sayapark AVM Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Engin Türkyılmaz, kadın elinden üretimi desteklemek için Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde olduklarını dile getirerek,"Kıymetli Başkanımız Vahap Seçer'in önderliğinde; 'Yeni Yıl', 'Kadınlar Günü', Anneler Günü' gibi her özel günde üretici kadın stantlarına yer vermek bizler için mutluluk verici. 1 hafta boyunca üretici kadın stantlarımız, Mersinlilerin ziyaretine açık olacak" diye konuştu.

Kadın üreticiler ise şunları söyledi:

-Derya Terzili: "Evde satış yaparken daha az kişiye ulaşabiliyoruz, ama burada daha çok insana hitap edip daha geniş bir kitleyle buluşabiliyoruz. Bunun için çok avantajlı ve çok güzel bir duygu. Herkesi stantlarımızı ziyarete bekleriz."

-Hande Şahin: "Normal zamanda evde üretim yapıp, sosyal medyadan satış yapıyorum. Daha çok insana ulaşmak anlamında böyle bir avantaja sahip olmak bizler için çok kıymetli. Büyükşehir, sosyal anlamda çok güzel adımlar atan ve vatandaşlara çok değer veren bir belediye. Bu sunmuş olduğu fırsatlar, vatandaşlar için de çok kıymetli. Evde oturduğumda böyle bir imkana sahip olamayabilirdim, ama Büyükşehir sayesinde daha çok tanınıp daha çok satış yapabileceğiz."