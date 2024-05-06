Mersin'de Kadın ve Çocuk Bilim Etkinliği - Son Dakika
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Mersin'de Kadın ve Çocuk Bilim Etkinliği

Mersin\'de Kadın ve Çocuk Bilim Etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar teknolojiyle tanıştı ve eğlenceli çalışmalar yaptı.

06.05.2024 10:25  Güncelleme: 10:28
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın ve Çocuk Bilim'de, Bilişim Haftası dolayısı ile etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Teknoloji Atölyesi'nde ve Çocuk Gelişim Merkezleri'nde eğitim alan öğrenciler bir araya gelerek çalışmalar yaptı. Öğrenciler etkinlik ile hem eğlendi hem öğrendi hem de teknolojinin farklı bir yönüyle tanışmış oldu.

Adile Teyze, Halkkent, Münir Özkul, Begonvil, 100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezleri'nden çocukların "Mesafeler Bilime Engel Değil Projesi" kapsamında bir araya geldiği etkinlikte hamurdan devreler kuruldu.

"Sanatın Gücü Robotun Devrelerinde" sloganı ile yapılan etkinlikte basit devre elemanları bir araya getirilerek dairesel hareketleri oluşturan ressam robot ile çizgilerin renkli dünyası keşfedildi. Yapılan yumuşak devreler ile elektrik ve elektrik devrelerinin temellerini öğretmek hedeflendi.

Etkinlikte 36-48, 48-60 ve 60-72 ay gruplarındaki toplam 200 çocuk kendi tasarladıkları ürünlerle keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: ANKA

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