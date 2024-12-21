Mersin\'de Kadınlar El Sanatları Kursuyla Ekonomilerine Katkı Sağlıyor

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde kadınlar rölyef, çanta ve sepet yapımını öğreniyor. Büyükşehir'in farklı alanlardaki kurs çalışmaları; katılımcıların yaratıcı yönlerini keşfetmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda ürettikleri el yapımı ürünleri satma ve ekonomilerine katkı sağlama imkanı da tanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde yer alan Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi, kadınların el becerilerini geliştirebileceği yeni bir kurs çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Hafta içi salı ve perşembe günleri 13.00-16.00 saatleri arasında devam eden kursta kursiyerler her biri farklı tekniklerle yapılan rölyef, sepet ve çantalarla yaratıcılıklarını ortaya çıkarırken, el işlerini de Büyükşehir'in üretici kadın stantlarına sergileme ve satma imkanına sahip oluyor.

"Kursumuza kadınların ilgisi çok büyük"

Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde gönüllü olarak el işi öğretmenliği yapan Tülay Kankan, "Kursumuzda kağıt rölyef, bambu sepetler, çantalar yapıyoruz. Kursumuza kadınların ilgisi çok büyük. Böylece sosyalleşiyorlar, bir şeyler öğreniyorlar ve üreterek el becerilerini geliştiriyorlar. Kendilerini geliştirdikçe de satış yapıyorlar. Gerçekten ciddi anlamda satış yapan öğrencilerim var. Bu şekilde aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar" diye konuştu.

Kursiyerlerden Rukiye Evren, el işi kursunda çok güzel ürünler yaptıklarını anlatarak, "Var olan yeteneğimin belki de farkında değildim, kurs sayesinde açığa çıktı. Kağıt ipin bile ne olduğunu bilmiyordum, ama şimdi gerçekten güzel ürünler elde ettim. Çantanın her türlüsünü, şapka yaptım. Çevreme güzel şeyler hediye edebiliyorum. Bu özellikle el işi yapmanın ötesinde bir terapi. Kurs saati geldiği zaman hemen geliyorum. Burada kendimi buluyorum" dedi.

Tülin Kaya kursta zamanlarının çok güzel geçtiğini ve her zaman devam etmesini istediklerini belirterek, "Çanta olsun, rölyef olsun hep burada öğrendik. Bizim için gerçekten güzel bir şey. Deşarj oluyoruz. Şapkalar ve değişik çantalar yaptık. Herkes her şeyi yapıyor. Buraya gelmek bizim için çok önemli. Maddi açıdan da gelir elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kursta sosyalleştiklerini belirten bir başka kursiyer Gülderen Yılmaz ise "Burada kendimizi geliştiriyor, vakit geçiriyor ve sıkılmıyoruz. Hemen hemen her kursa gittim. Şimdi de buraya geliyorum. Şapka, çanta ördüm. Şimdi de bambudan ekmeklik yapmayı düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın stantlarında yer alıp ürünlerimi satmayı planlıyorum" diye konuştu.