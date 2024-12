Mersin\'de Kadınlara Meme Kanseri Erken Teşhis Eğitimi

Güncel

(MERSİN) - Mersin Kent Konseyi Kadın Meclisi koordinesinde Kazanlılı kadınlar için meme kanseri erken teşhis eğitimi düzenlendi. Eğitime katılan kadınlara, "Korkma, Farkında Ol, Geç Kalma" mottosuyla, meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı.

Mersin Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde Esiroğlu Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime katılan kadınlara, meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı. Eğitimde; Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş, Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgiç, Mersin Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, STK ve dernekler ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Halk Sağlığı Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat; meme kanserinin tanımı, risk faktörleri, erken teşhis için yapılması gerekenler, genetik faktörler ve belirtileri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler sundu. Psikolog Elif Ezgi Avcı ise meme kanseriyle mücadelede psikolojik desteğin önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

Kadınların meme kanseri konusunda bilinçlenmesi, erken teşhis ve tedaviye yönelik farkındalıklarının artması amacıyla düzenlenen eğitimde, kadınlar pembe kurdeleler taktı. Soru cevap ile interaktif bir şekilde devam eden eğitimin sonunda; katılımcılara kanser taramalarının düzenli yapılmasının önemi hatırlatılarak, kendi kendilerine meme muayenesinin nasıl yapılacağı gösterildi.

Sağlık İşleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, meme kanseri farkındalık etkinliklerinin kadınlar için çok önemli olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Meme kanserinde erken tanı, hayat kurtarır"

"Mersin Kent Konseyi Kadın Meclisi ile bir araya geldik ve kadınlarda meme kanserinin, erken tanıyla önlenebilir ve tamamen tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna değindik. Her ay meme muayenesinin kendi kendine evde yapılması, erken tanıda çok önemli. Özellikle 20-40 yaş arasındaki kadınlar her ay kendi kendini muayene etmeli. 40 yaşından sonra da mutlaka KETEM'e başvurarak mamografi çekilmelerini önerdik. Dünyada her 8 kadından birine meme kanseri tanısı konuluyor ve önemli bir hastalık. Meme kanserinde erken tanı konulmasının en önemli nedeni, hayat kurtarması."

"Katılımcılara, psikolojik anlamda travma tepkisinden ve destek mekanizmalarından bahsettik"

Meme kanserine farkındalık yaratmak için hem psikolojik boyutuyla hem fiziksel boyutuyla konuştuklarını belirten Psikolog Elif Ezgi Avcı,"Etkinlikte katılımcılara psikolojik anlamda travma tepkisinden ve destek mekanizmalarından bahsettik. Kişinin kendini nasıl toparlayabileceği, hastalık sürecini nasıl yönetebileceği hakkında konuştuk. Soru cevaplı paylaşımlı güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Amacımız, kadın erkek herkesin bu konuda farkındalığını artırmak"

Mersin Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayla Harp, "Erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. Amacımız, kadın erkek herkesin bu konuda farkındalığını artırmak. Hastalığın başında ve yakaladıktan sonra, hayatlarını daha rahat idame ettirmeleri için bir farkındalık. Bir söyleşi etkinliğimiz oldu. Doktorumuz gerekli bilgileri verdi. Psikoloğumuz da psikolojik olarak neler yapabileceklerini aktardı. Hep birlikte güzel bir eğitim etkinliği yaptık" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Renkli Eller Kooperatifi'nden Zöhre Cücü, "Bilgilendirmeyi çok iyi bulduk. Çok açıklayıcıydı ve hiç soru sormaya bile gerek kalmadı. Meme kanserinin farkındalığına dair açıklamalarda bulundular. Bir kadın için çok önemli. Bu rahatsızlık başına gelen bir kadının nasıl hareket edeceği, nasıl davranacağı, nerelere başvuracağı çok güzel bir şekilde açıklandı. Birçok kişiye de faydalı olduğuna inanıyorum" dedi.

Meme kanserine yakalanan bir hastası olduğunu ifade eden katılımcılardan Çilem Çukurel, "Bu konuda insanları aydınlatmaları çok güzel. Hastam vardı, bunu yakından onunla beraber yaşadım. Rabbim kimseye yaşatmasın. Çok zor bir süreç. Kazanlılı kadınlar için çok güzel bir eğitimdi" diye konuştu.