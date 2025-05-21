Mersin'de Kadınlara Yönelik Kanser Bilgilendirme Eğitimi

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik kanser hastalığı bilgilendirme eğitimi düzenledi. Etkinlikte kanser belirtileri, yaş gruplarına göre görülme sıklıkları, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser türlerinin risk faktörleri, erken teşhisin önemi, korunma yolları ve tedavi süreçleri ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kent genelinde kadınların sağlık konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, kansere dikkat çekmek için Toros Üniversitesi iş birliğinde Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde bilgilendirme eğitimi düzenledi. Seminerde Toros Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Aysel Doğan, özellikle kadınları etkileyen kanser türleri ile ilgili kapsamlı bilgiler vererek, düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Etkinlikte kanser belirtileri, yaş gruplarına göre görülme sıklıkları, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser türlerinin risk faktörleri, erken teşhisin önemi, korunma yolları ve tedavi süreçleri ele alındı.

"Kanser taramaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, kadınlara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında son olarak kanser ve kanser türlerini kapsayan bir program gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toros Üniversitesi iş birliği ile bir çalışma yaptık. Dezavantajlı mahallelerden, kırsal bölgede yaşayan kadınlardan ve bisikletli kadın topluluklarından oluşan bir gruba, kanser hastalığı ile ilgili eğitim düzenledik. Eğitimde kanser türleri, kanseri önlemenin yolları, erken teşhisin önemi, evde kendi kendimize yapabileceğimiz kanser taramaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu" dedi.

Katılımcılar etkinlikten memnun

Etkinliğe katılan Meral Baş, kendisinin de 4'üncü evre bir kanser hastası olduğunu ve bu eğitimlerin daha çok yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, "Etkinlik gayet güzeldi. Hocamız bizlere güzel bilgiler verdi. Erken teşhis hayat kurtarır. Kadınların kesinlikle her 6 ayda bir kontrole gitmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Semineri oldukça faydalı bulduğunu dile getiren bir diğer katılımcı Rukiye Evren ise "Çok faydalı ve öğretici bilgiler verildi. İhmal ettiğimiz şeyleri duyunca, hemen bir şeyler yapma gereği hissettik. Kulaktan dolma bilgiler yerine, konunun uzmanından öğrenmek farkındalığımızı artırdı. Çok güzeldi ve iyi ki gelmişim" diye konuştu.