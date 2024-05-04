Mersin'in Mut ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'in Mut ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin\'in Mut ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde bir lojistik firmasına ait kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Zekeriya Yenilmez hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi ve cenaze Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

04.05.2024 12:39
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Mersin'in Mut ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Zekeriya Yenilmez idaresindeki 06 BMP 13 plakalı bir lojistik firmasına ait kamyon, Mut- Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Zekeriya Yenilmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yenilmez'in cenazesi, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'in Mut ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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