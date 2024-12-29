Mersin'de kar yağan yaylaya çıkan vatandaşların araçları yolda kaldı
MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde kar görmek için yaylaya çıkan vatandaşların araçları, geri dönüşte yaşanan yoğun kar yağışıyla yolda kaldı.
Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Mersin'in Erdemli ilçesinde bin rakıma kadar etkili oldu. Gün içinde yüksek rakımlara kar görmeye gidenler de dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalandı. İlçeye bağlı Aydınlar Mahallesi Kargagediği mevkiinde kar ve buzlanma sebebiyle rampayı çıkamayan bazı araçlar yolda kalınca yoğunluk oluştu.
Öteyandan karayolları ekipleri yolda kar ve bulanmayı yönelik çalışma yapmaya başladı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Kar Yağışı Araçları Yolda Bıraktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?