Mersin\'de Karla Mücadele Ekipleri Mahsur Kalanları Kurtarıyor

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(MERSİN)- Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışının başlamasıyla birlikte sahaya inen Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve hayvanlarını kurtarıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen yol açma, arama ve kurtarma çalışmaları gece gündüz sürüyor.

Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla hayvanları ile mahsur kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekiplerine ulaştı. Yağışlar, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan Yörükleri ve hayvanlarını otlatmaya çıkan çobanları zor durumda bıraktı.

Mut'ta 14 çoban ve binlerce hayvan kurtarıldı

Mut'ta 4 gün önce başlayan yoğun kar yağışı yolları kapadı. Yolları açmak için çalışmalara başlayan Büyükşehir'in karla mücadele ekipleri, Dağpazarı, Elmapınarı, Demirkapı, Kavaközü, Çivi, Ballı, Güme mahallelerinin yanı sıra Kozlar ve Söğütözü yaylalarında, 2 greyder, 1 kanal kazıcı, 1 loder ve 1 kar küreme-tuzlama aracıyla aralıksız olarak yol açma ve tuzlama işlemlerini gerçekleştirdi.

Gelen ihbarlar üzerine de çalışmalar yapan ekipler, Kavaközü, Çivi, Güme, Ballı ve Söğütözü yaylalarında, dağlarda mahsur kalan 14 çobanın bulunduğu yolları da açarak çobanları ve yaklaşık 2 bin 500 hayvanın hayatını kurtardı. Ekipler, bölgeye yem de götürerek hayvanların beslenmesini sağladı.

Erdemli'de maden işçileri kurtarıldı

Erdemli'de kar dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahaya inen 20 kişilik karla mücadele ekibi; çalışmalarını 3 greyder, 2 kepçe, 2 adet 4x4 arazi aracı, 2 servis aracı ile gerçekleştirdi. Erdemli'nin kritik bölgelerinde hazır şekilde bekleyen ekipler, 2 bölgede kar ve tipi nedeni ile arama ve kurtarma çalışması yaptı.

Evdilek Mahallesi Eğriçayır mevkisinde 24 kilometre kar temizliği yapan ekipler, 4 maden işçisini kurtardı. Toros Mahallesi Kemer mevkisinde ise 8 kişilik avcı grup da kurtarıldı. Bölgesinde çalışma yapılan muhtarlar ve kurtarılan vatandaşlar, kendilerini donmaktan kurtaran Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yolculara sıcak çorba ikram edildi

Öte yandan Mut- Karaman arasındaki Sertavul Geçidi'nin yoğur kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanmasından dolayı, Mut Otogarı'nda bekletilen 10 otobüs içerisinde bulunan yurttaşlar, 24 saati geçkin bir süre Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından misafir edildi. Yolcular için çadır kuran ekipler, sıcak çorba ikramında bulundu.