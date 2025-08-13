Mersin'de Kıskançlık Cinayeti: Songül Perçem Defnedildi

Mersin'de tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülen kadının cenazesi Bozyazı ilçesinde defnedildi.

Dün, Anamur ilçesinde tartıştığı Naim Ş (40), tarafından av tüfeğiyle öldürülen Songül Perçem'in (38) cenazesinin hastane morgunda işlemleri tamamlandı.

Perçem'in cenazesi, yakınları tarafından Çubukkoyağı Mahallesi'ndeki Ak Mezarlığa getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Songül Perçem'in cenazesi toprağa verildi.

Anamur ilçesi D-400 kara yolunda otomobilden inen Songül Perçem ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen ve yol kenarındaki başka bir arabada bekleyen Naim Ş. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıkmış, Naim Ş, arabasında bulundurduğu av tüfeğiyle Perçem'e ateş edip ardından aynı silahla kendisini vurarak intihar girişiminde bulunmuştu. Hastaneye götüren Songül Perçem müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.