Mersin\'de Kızılay Haftası açılışı gönüllü hizmet temasıyla yapıldı

Mersin'de Kızılay Haftası açılışı gönüllü hizmet temasıyla yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Üniversitesi Türk Kızılay Gönüllü Merkezi'nde Kızılay Haftası açılış programı düzenlendi. '7 gün 7 ilke 7 iyilik' sloganıyla kutlanacak haftanın ilk gününde 'gönüllü hizmet' teması konuşuldu; programa kurum çalışanları ve gönüllüler katıldı.
Mersin'de Kızılay Haftası kapsamında açılış programı düzenlendi.
Mersin Üniversitesi Türk Kızılay Gönüllü Merkezi'nde, "7 gün 7 ilke 7 iyilik" sloganıyla kutlanacak olan haftanın açılış programı gerçekleştirildi.
Programda ilk günün teması olarak belirlenen "gönüllü hizmet" üzerine sohbet edildi.
Hafta kapsamında "insanlık, ayrım gözetmemek, birlik, tarafsızlık, bağımsızlık ve evrensellik" temalarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Programa, İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı, Genç Kızılay İl Başkanı Yiğit Mersinlioğlu, kurum çalışanları ve gönüllüler katıldı.
Kaynak: AA
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