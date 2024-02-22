Mersin'de Komşusunu Yaralayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de Komşusunu Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Mersin\'de Komşusunu Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir polis memuru olan B.A., komşusu R.K. ile yaşadığı tartışmanın ardından tabancayla ateş ederek onu yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve şüpheli B.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

22.02.2024 17:49
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Mersin'in Toroslar ilçesinde tabancayla komşusunu yaralayan şüpheli tutuklandı.

Korukent Mahallesi'ndeki bir sitede oturan ve polis memuru olduğu öğrenilen B.A. bina girişinde henüz belirlenemeyen nedenle komşusu R.K. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada B.A. tabancayla ateş ederek R.K'yi yaraladı.

Yaralı, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, vatandaşların kavga eden tarafları ayırmaya çalışması ve zanlının R.K'ye ateş etmesi yer aldı.

Kaynak: AA

Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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