Mersin'in Bozyazı ilçesinde kara yolundaki köprüde oluşan çukurun kapatılması için çalışma başlatıldı.
Merkez Mahallesi D-400 kara yolundaki köprüde, istinat duvarının kayması nedeniyle çukur oluştu.
Tedbir amaçlı trafiğe kapatılan köprüde, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü 51. Şube Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Onarım çalışması tamamlanana kadar sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de köprüde çukur oluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?