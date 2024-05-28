Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen "Kültürün İzinde Mersin" etkinliğinde yöresel lezzetler tanıtıldı, öğrencilerin eserleri sergilendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atayurt İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin yaptığı resimler ve ürünler sergilendi.
Etkinlik kapsamında kurulan kermeste de yöresel lezzetler tanıtıldı.
Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sergiyi gezdi, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.
Durmuş, çocukların gelişimine önem verdiklerini belirterek, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken köklü geçmişinden güç alan, zamanın ruhunu yakalamış, geleceği güçlü şekilde tasarlamış nesil yetiştirme gayesindeyiz." dedi.
Etkinliğe Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin de katıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Kültür Etkinliği: Yöresel Lezzetler ve Öğrenci Eserleri Sergilendi - Son Dakika
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