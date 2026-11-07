Mersin'de makarna fabrikasında bulgur kazanına düşen işçi Aziz Erol yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Mersin'de makarna fabrikasında bulgur kazanına düşen işçi Aziz Erol yaşamını yitirdi

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Mersin\'de makarna fabrikasında bulgur kazanına düşen işçi Aziz Erol yaşamını yitirdi
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Mersin'de merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki bir makarna fabrikasında bulgur kazanına düşen 21 yaşındaki işçi Aziz Erol yaşamını yitirdi. Erol'un naaşı inceleme için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MERSİN'de, çalıştığı makarna fabrikasında bulgur kazanına düşen işçi Aziz Erol (21), hayatını kaybetti.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki makarna fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bulgur kazanlarının bulunduğu bölümde çalışan Aziz Erol, henüz bilinmeyen bir nedenle kazanın içine düştü. İhbar üzerine fabrikaya sevk edilen sağlık ekipleri, Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Erol'un cansız bedeni, inceleme yapılmak üzere Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Tarsus Devlet Hastanesiİnceleme3. SayfaKazanlıAkdenizMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de makarna fabrikasında bulgur kazanına düşen işçi Aziz Erol yaşamını yitirdi - Son Dakika
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