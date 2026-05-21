Mersin’de 19 Mayıs coşkusu: Mert Demir konseri binleri buluşturdu

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Mert Demir konseri, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde sahne alan sanatçı Mert Demir, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda Mersinlilerle buluştu. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen konserde vatandaşlar, Mert Demir'in sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser öncesinde DJ Mustafa Cingiz de 90'lar pop şarkılarından oluşan bir performans sergiledi. "Ateşe Düştüm", "Ölüyorum Anla", "Gözlerime Bak", "Kafayı Yaktım" gibi şarkılarını seslendiren Mert Demir, "Sizleri burada görmek çok güzel, hepiniz iyi ki varsınız" diyerek, her yaştan hayranına seslendi. Tüm gençlerin 19 Mayıs'ını kutlayan Demir, gece sonunda 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

HER YAŞTAN VATANDAŞ DOYASIYA EĞLENDİ

Konsere katılan vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Sare Kaymaz: "Konserde çok eğleniyorum. Büyükşehir'in birçok konserini takip ediyorum ve çok seviyorum. Mert Demir'i de çok seviyorum."

-Furkan Aydaş: "Mert Demir'i seviyoruz. Böyle bir sanatçı Mersin'e geldiği için de teşekkür ediyoruz. Biz gençler olarak böyle bir konser olduğu için Vahap Başkan'a ayrıca çok teşekkür ederiz. Türk gençlerinin 19 Mayıs Bayramı'nı kutluyorum."

-Çınar Kurt ise: "Büyükşehir'in düzenlediği konserleri çok seviyorum. Mert Demir'i de çok seviyorum. Burada sahneye çıktığı için de çok heyecanlıyım. Vahap Seçer'e çok teşekkür ederiz."

-Osman Kavuk: "Mersin Büyükşehir'e çok teşekkür ediyoruz. Bütün gençleri düşünmüşler ve böyle bir konser düzenlemişler. Mert Demir'i de çok seviyorum."

-Özlem Bal: "Gelmeyen bin pişman şu anda. Biz çok erken geldik ve en önlerde yer bulabildik. Geç gelenler yer bulamadılar. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Mert Demir'i çok seviyorum. Mersin Büyükşehir'e teşekkür ediyorum."