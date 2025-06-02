Mersin'de Motosiklet Denetimi: 5 Bin Sürücüye Cezalar Kesildi

MERSİN'de düzenlenen motosiklet denetiminde eksiklikleri tespit edilen 5 bin 179 motosiklet sürücüsüne 22 milyon 131 bin TL, 601 motosiklet trafikten men edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde asayiş olaylarının önlenebilmesi, çalıntı motosikletlerin yakalanması ve trafik güvenliğinin sağlanması, suç işleme amacındaki şüphelilerin caydırılması, aranan firarilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla uygulama yapıldı. Yapılan 1 haftalık uygulamalarda, 23 bin 332 adet motosiklet kontrol edildi. 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 601 motosiklet trafikten men edildi ve 12 hacizli motosiklet tespit edildi. Eksiklikleri tespit edilen 5 bin 179 motosiklet sürücüsüne 22 milyon 131 bin 369 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 2 bin 345 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. 2 kişinin arandığı tespit edildi

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,