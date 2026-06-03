Mersin'de Motosiklet Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de Motosiklet Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Mersin\'de Motosiklet Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti
03.06.2026 15:07
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Silifke'de otomobilin çarptığı motosikletteki Feyza Nur Uğuz hayatını kaybetti, babası ağır yaralı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki Feyza Nur Uğuz (21), hayatını kaybetti, sürücü babası K.U. ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-400 kara yolu Ulugöz mevkisinde meydana geldi. P.K. yönetimindeki 33 KJF 22 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen K.U.'nun kullandığı 33 KFN 15 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpma sonucu motosikletteki K.U. ile kızı Feyza Nur Uğuz yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Feyza Nur Uğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan K.U. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü P.K. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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