MERSİN'in Erdemli ilçesinde motosikletin ağaca çarptığı kazada sürücü Ulaş Can Seri (22) ile arkasındaki Cansu Melis Bolat (20), hayatını kaybetti.
Kaza, Erdemli'nin Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Ulaş Can Seri'nin kontrolünü yitirdiği 33 ATS 216 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Motosikletten fırlayan sürücü Seri ile arkasındaki Cansu Melis Bolat, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?