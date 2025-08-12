Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Tutuklandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde motosikletiyle çarptığı 2 kardeşten birinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.
Güneş Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde 10 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasının ardından polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Yunus Emre K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yunus Emre K. idaresindeki 31 N 0625 plakalı motosiklet, caddede koşarak karşıya geçmeye çalışan Isra ve ağabeyi Muhammed Elosman'a çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Isra hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.
