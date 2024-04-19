Mersin'in Mezitli ilçesindeki kovanlarda üretilen narenciye balının sağımı gerçekleştirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, Kale Mahallesi'ndeki kovanlarda üretilen narenciye balı için hasat etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, sezonun üreticilere hayırlı olmasını diledi, arıcılarla bal sağımı yaptı.
Pehlivan, Mersin'in yaklaşık 327 bin arı kovanı sayısıyla Türkiye'de 4. sırada yer aldığını belirterek, "Türkiye genelinde yıllık yaklaşık 115 bin ton bal üretiliyor. Bu üretimin 3 bin 500 tonu da buradaki arıcılarımız tarafından gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.
Etkinliğe Mezitli Kaymakamı Alp Eren Yılmaz ile İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin Mezitli'de Narenciye Balı Hasat Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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