 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de Narenciye Paketleme Tesisi Yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Narenciye Paketleme Tesisi Yangını

Mersin'de bir narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle çevre kara dumanla kaplandı.

Mersin\'de Narenciye Paketleme Tesisi Yangını
27.01.2024 - 13:31,
Abone Ol

MERSİN'de narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Tarsus- Mersin kara yolu Bağlarbaşı bölgesinde özel bir firmaya ait narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tesisin büyük bir bölümünü saran alevlere müdahale etti. Yanan plastik kasalar nedeniyle çevreyi kara duman kapladı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Mersin, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Narenciye Paketleme Tesisi Yangını - Son Dakika


14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08
Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06
Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58
Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47
MHP, 55 adayını daha açıkladı MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40
Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti

Son Dakika
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58 Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47 MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40 Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti
13:12 Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı
13:04 Ankara'da eski erkek arkadaşı tarafından vurulan kadının cenazesi Konya'ya götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 15:09:30. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Narenciye Paketleme Tesisi Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement