Mersin\'de narkotik operasyonunda 11 bin 274 uyuşturucu hap ele geçirildi

MERSİN'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 bin 274 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramda 11 bin 274 adet uyuşturucu hap, 68 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Şüpheli Y.A. ise gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.