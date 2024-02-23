Mersin'de nektarin hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de nektarin hasadı başladı

Mersin\'de nektarin hasadı başladı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Homurlu Mahallesi'nde üreticisi Erhan Kumcu tarafından yetiştirilen nektarinin hasadı başladı. Kumcu, nektarinin kilosunun 2 bin liradan alıcı bulduğunu belirtti. Firma sahibi Nail Turan Bobuş ise bu yıl hasadı yapılan ürünün gayet iyi olduğunu ifade ederek, üreticilere bereketli ve bol kazançlar diledi.

23.02.2024 14:27  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, seralarda yetiştirilen nektarinin hasadına başlandı.

Homurlu Mahallesi'nde üreticisi Erhan Kumcu, 15 dekar alanda ürettiği nektarinin hasadını gerçekleştirdiğini söyledi.

Kumcu, nektarinin kilosunun 2 bin liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

Nektarin alıcısı firma sahibi Nail Turan Bobuş da bu yıl hasadı yapılan ürünün gayet iyi olduğunu belirterek, üreticilere bereketli ve bol kazançlar diledi.

Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de nektarin hasadı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:33:22. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de nektarin hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement