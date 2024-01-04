Mersin\'de yaya geçidindeki öğrenci tır kazasından son anda kurtuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yaya geçidindeki öğrencinin kontrolden çıkan tırdan son anda kurtulması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin- Antalya D-400 kara yolunda İbrahim K. yönetimindeki 33 SZ 645 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Ali B. idaresindeki 33 AHP 81 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır refüje çıktı. O sırada yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan bir kız öğrenci, aracın kendisine çarpmasından son anda kurtuldu.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan hafif yaralı 3 kişi ile şoka giren öğrenci, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, öğrencinin otomobil ile tırın çarpışmasından sonra tırdan saniyelerle kurtulması ve tırın refüje çıkması yer alıyor.

Yol, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.