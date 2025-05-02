Mersin'de Öğrenciler İçin 11 Yeni Okuma Salonu

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği toplam 11 okuma salonu ile öğrencilere, ders çalışabilecekleri, güvenli ve konforlu bir ortam sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren okuma salonlarında, öğrencilere ücretsiz internet hizmeti ve çay-kahve ikramlarında da bulunuluyor. Güvenli, nezih ve sessiz bir ortamda çalışmalarını sürdürebilecekleri salonlar, gençlerin akademik başarılarına da katkı sağlamayı amaçlıyor. Bazı okuma salonlarında kütüphane hizmeti de verilirken; kitap okumak isteyen vatandaşlar hem kitap okuyabiliyor, hem de 15 gün süreyle ödünç alabiliyor.

"Sessiz, temiz, güvenli ve konforlu bir ortamda hizmet sunuyoruz"

Adres Okuma Salonu Sorumlusu Hakkı Uysal, il genelinde 11 okuma salonu ile hizmet verdiklerini anlatarak, "Vatandaşlarımız, kendilerine en yakın okuma salonunu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfalarından bakıp ziyaret edebilir, oraların imkanlarından faydalanabilir. Okuma salonlarımızın tamamında kahve, çay ve internet ücretsizdir. Bizim amacımız; sessiz, temiz, güvenli ve konforlu bir ortamda hizmet sunmak. Ailelerimiz, evlatlarımızı gönül rahatlığıyla okuma salonlarımıza gönderebilir" dedi.

Adres Okuma Salonu'nun aktif olarak 55 bin üyesinin olduğunu belirten Uysal, "Adres Okuma Salonumuzda, farklı kategorilerde yaklaşık 12 bin kitabımız bulunmakta. Ziyaretçilerimiz bu kitapları 15 günlüğüne ödünç alıp okuyabiliyorlar. Ayrıca bilgisayarlarını okuma salonumuza getirip çalışabiliyorlar. Dilerlerse, okuma salonumuzun bünyesinde bulunan bilgisayarlarımızdan da faydalanabiliyorlar. Bütün vatandaşlarımızı ve özellikle de gençlerimizi, ilimiz genelinde bulunan okuma salonlarımızı kullanmaya, buralardaki hizmetlerden yararlanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Okuma salonlarından faydalanan öğrenciler ise şunları söyledi:

- Mustafa Gökay: "Adres Okuma Salonu'yla 1,5 sene önce tanıştım. Çok memnunum. Burada açık alanlarımız var. Çimlerde oturup sohbet edebileceğimiz sosyal ortamlarımız var. Sahilde yürüyüş yapabiliyoruz. Bu benim kişisel iyi oluş halime çok etki ediyor ve ders çalışma verimliliğimi de artırıyor."

- Cemre Ödemiş: "Burada ders çalışmak bizim için motivasyon oluyor. Gün içerisinde çok verimli çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi herkes için, özellikle de gençler için çok iyi çalışıyor."

-Nurgül Kara: "Bence konumu ve ortamı çok güzel. Herkesin günü verimli bir şekilde geçiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin, bütün yaş kitlelerine hitap ettiğini düşünüyorum. Herkes için gayet güzel çalışmaları var."

-Muhammet Salih Çepiş: "Konfor olarak, diğer gittiğim kütüphanelere göre daha güzel. Çalışma ortamı düzgün ve sessiz. Bu da beni daha çok motive ediyor. Kitabın başından ayrılmak istemiyorum. Vize dönemlerimizi burada geçiyoruz. Arkadaşlarımın çoğu sahilde Adres Okuma Salonu'nda. Yani herkes bir yerlere gidiyor."

-Tuğçehan Avşar: "Burası birçok okuma salonuna göre daha sakin ve sessiz. Kaldığım yurda da yakın olduğu için burayı tercih ediyorum. Bilgisayarların olması çok büyük avantaj. Sürekli sıcak suyun bulunması da zaten güzel bir şey. Ücretsiz internet imkanı da var. Bu saydıklarım, özellikle bir öğrenci için yükü azaltan şeyler. Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere olan tüm hizmetlerinden çok memnunuz ve teşekkür ediyoruz."