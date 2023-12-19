Mersin\'de öğrenciler yerli otomobil Togg\'u inceledi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yerli otomobil Togg'u inceledi.
Erdemli Ticaret ve Sanayi Odasına tahsis edilen Togg, Yerli Malı Haftası'nın kutlandığı Alata İlkokulu'nun bahçesine getirildi.
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobilini inceleme şansı bulan öğrenciler, araçla ilgili bilgi aldı.
Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de katıldı.
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