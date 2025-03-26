Mersin'de Öğrencilere Özel Okuma Salonu Açıldı - Son Dakika
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Mersin'de Öğrencilere Özel Okuma Salonu Açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bozyazı ilçesinde öğrencilere konforlu bir çalışma ortamı sunan yeni bir Okuma Salonu açtı. Salon haftanın her günü hizmet vererek, öğrencilerin ders çalışması ve kitap okuması için sessiz bir alan sağlıyor.

26.03.2025 10:31
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bozyazı ilçesinde öğrencilere konforlu ve sessiz bir çalışma ortamı sunmak amacıyla Okuma Salonu açtı. Salon, hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde şubat ayında açılan Okuma Salonu; öğrencilerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve verimli vakit geçirebileceği sessiz ve rahat bir ortam sunuyor. Kurs Merkezi'nin Bozyazı Şubesi'ne yakın olan Okuma Salonu, öğrencilerin ders sonrası ders çalışmak için ilk durağı oluyor.

"Her yaştan vatandaşımızı okuma salonumuza bekliyoruz"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Bozyazı Okuma Salonu'nda görevli Mesut Argındoğan, "Öğrencilerimiz burada testlerini çözüyor, sessiz ve nezih bir ortamda ödevlerini yapabiliyor, derslerine çalışabiliyor ve okuma yapabiliyorlar. Bunun yanında sadece okuma yapmak isteyenler için kitaplarımız da mevcut. Ansiklopedilerimiz, romanlarımız, hikayelerimiz var. Sınırsız, kahve ve çay ikramlarımız da mevcut. Her yaştan vatandaşımızı okuma salonumuza bekliyoruz" dedi.

Bozyazı Okuma Salonu'nu kullanan öğrencilerden Nursena Gedik, salonun kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Sabah kursumuz oluyor. Kurstan çıktıktan sonra öğrendiklerimizi pekiştirmek amacıyla burada sessiz ve sıcak bir ortamda ders çalışıyoruz. Konu tekrarı için burası iyi oluyor. Kurs merkezine de yakın olduğu için burayı tercih ediyoruz. Böyle bir yer yoktu, açılması iyi oldu. Evde kardeşlerim var, çok ses oluyor. O yüzden rahat edemiyordum. Burada çalışmak iyi oluyor, çok rahat. Çok şanslıyız, teşekkür ederiz" diye konuştu.

Okuma Salonu'nu kullanan bir diğer öğrenci ise Murat Bostan. Bostan, salonun ders çalışmaya çok elverişli olduğunu belirterek, "Burası oldukça güzel, sessiz, ferah bir ortama sahip. Daha rahat çalışabilmek için buraya geliyorum. Kurs merkezinden sonra buraya arkadaşlarla birlikte ya da tek başıma gelip konu tekrarı yapıyor, test çözüyor, kitap okuyorum. Evde olduğumdan daha verimli ders çalışıyorum. Eve yakın olduğu için de burayı tercih ediyorum. İyi ki böyle bir Başkanımız var. Gerekeni yaptığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beyza Çınar da okuma salonunu kullanarak sınava hazırlanan öğrencilerden. Okuma salonunun oldukça rahat olduğunu aktaran Çınar, "Burası çok güzel, sessiz, rahat bir ortam. Evde bulamadığımız ortamı burada bulduğumuz için, buraya geliyoruz. Kurs merkezinden çıktıktan sonra arkadaşlarımızla beraber geliyor, ders çalışıyor, kitap okuyoruz. Sınırsız çay, kahve olanağımız da var. Bozyazı'da böyle bir okuma salonu gerçekten büyük bir ihtiyaçtı" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Öğrencilere Özel Okuma Salonu Açıldı - Son Dakika

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