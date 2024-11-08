Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 483 şüpheliden 31'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerin 1 haftalık çalışmasında, çeşitli suçlardan aranan 483 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 483 şüpheliden 31'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Operasyon: 31 Tutuklama - Son Dakika
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