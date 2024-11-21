Mersin'de Organize Suç Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de Organize Suç Operasyonu: 8 Tutuklama

Mersin\'de Organize Suç Operasyonu: 8 Tutuklama

Mersin'de kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve kurşunlama olaylarını organize şekilde işleyen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Dron destekli operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden biri dolandırıcılık ve yağma suçundan aranan bir kişi çıktı.

21.11.2024 13:48  Güncelleme: 13:49
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MERSİN'de organize şekilde suç işledikleri tespit edilip gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması' ve 'kurşunlama' olaylarını organize olarak işledikleri tespit edilen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi. Özel harekat timlerinin dron destekli operasyonunda şüpheliler, gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin 14 dolandırıcılık ve 1 yağma suçundan arandığı tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Mersin, Hukuk, Suç, Son Dakika

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