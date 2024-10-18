Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altında

Mersin\'de Orman Yangını Kontrol Altında

Bozyazı'daki orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı, 15 dekar zarar gördü.

18.10.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akdeniz Mahallesi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 4 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 15 dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Orman Yangını, 3-sayfa, Akdeniz, Bozyazı, mersin, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Yıldız futbolcuya şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Yıldız futbolcuya şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
13:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 55 bin lira zam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
13:50 Serhat Akın’ın ayağına sıkanlar için istenen cezalar belli oldu Serhat Akın'ın ayağına sıkanlar için istenen cezalar belli oldu
13:50 Hepsiburada, Kazakistan’ın en büyük grubu Kaspi’ye satılıyor Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi'ye satılıyor
13:48 Otomobilin havai fişek taşıyan kamyonla çarpışması sonucu 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti Otomobilin havai fişek taşıyan kamyonla çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
13:23 Lucas Torreira, Fenerbahçe’nin parasıyla Galatasaray’dan ayrılıyor Lucas Torreira, Fenerbahçe'nin parasıyla Galatasaray'dan ayrılıyor
13:21 Hamas, Yahya Sinvar’ın ölümünü doğruladı Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı
13:03 Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu
12:49 Devlet Bahçeli, Müge Anlı’ya hediye gönderdi Devlet Bahçeli, Müge Anlı'ya hediye gönderdi
12:32 Kongreye damga vuran sözler Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu
12:29 Halil Umut Meler’in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 10:03:04. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.