Mersin\'de Orman Yangını Kontrol Altında

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Akdeniz Mahallesi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 4 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle 15 dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
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