Mersin'de Otizmli Gence Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis Cezası - Son Dakika
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Mersin'de Otizmli Gence Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis Cezası

Mersin\'de Otizmli Gence Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis Cezası

Mersin'in Mezitli ilçesinde, engelli bakım merkezinde otizm engelli gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan bakıcı, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bakıcı, olay nedeniyle pişman olduğunu belirtirken, mağdurun ailesi ve avukatları daha ağır ceza talep etti. Duruşma sonrasında avukatlar, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

25.04.2024 13:17
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Mersin'in Mezitli ilçesinde, engelli bakım merkezinde otizm engelli gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan bakıcı, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Ali K, şiddete uğrayan otizmli E.K'nin (20) annesi Muazzez Ünal ve taraf avukatları katıldı.

Bakıcı sanık Ali K, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "E.K. ve ailesinden özür diliyorum. Böyle bir durumdan dolayı karşınıza çıktığım için pişmanım." dedi.

E.K'nin annesi Muazzez Ünal, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı Mavi Özge Öz ise sanığın E.K'yi 8 dakika boyunca darbettiğini, bu nedenle Ali K'nin "eziyet" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakim, sanık Ali K'ye "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama suçu"ndan 8 ay hapis cezası verdi. Suçun, yüzde 94 engelli kişiye karşı işlenmesi nedeniyle ceza 12 aya yükseltildi. Sanığın mevcut halinin devamına da karar verildi.

Duruşma sonrası açıklama

Müşteki avukatlarından Alptuğ Bilgili, duruşma sonrasında gazetecilere, mağdur E.K'nin yüzde 94 otizm engelli olduğunu söyledi.

Sanığın "eziyet" ve "silahla tehdit" suçundan ceza almasını istediklerini belirten Bilgili, "Bu kararın hukuka aykırı olduğu düşüncesindeyiz. Karara karşı her türlü kanun yoluna müracaat edeceğiz. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Yaşansa bile cezasız kalmaz. Bu ceza tam bir ceza değil açıkçası." diye konuştu.

Avukatlardan Mavi Özge Öz de güvenlik kamerası görüntülerinde 8 dakika boyunca E.K'nin sistemli ve sürekli şekilde darbedildiğinin görüldüğünü belirterek, suçun "eziyet" kapsamında olduğunu, karara itiraz edeceklerini anlattı.

Mersin Otizm ve Özel Çocuk Anneleri Derneği Başkanı Nazmiye Yaman da davanın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Engelli bakım merkezindeki güvenlik kamerasınca, 25 Ocak'ta meydana gelen olay kaydedildi. Görüntülerde, bakıcı Ali K'nin merkezin ortak kullanım alanındaki kanepede oturan E.K'nin yanına giderek gence şiddet uygulaması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Otizmli Gence Şiddet Uygulayan Bakıcıya Hapis Cezası - Son Dakika

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