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Mersin'de oto tamir dükkanının önündeki rampa çalındı - Son Dakika
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Mersin'de oto tamir dükkanının önündeki rampa çalındı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, oto tamir dükkanının önündeki rampa, 2 kişi tarafından kamyonete dönüştürülmüş plakasız araca yüklenerek çalındı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yeri sahibi polise başvurarak şikayetçi oldu ve polis, hırsızlık anında yer alan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mersin\'de oto tamir dükkanının önündeki rampa çalındı
09.01.2024 - 13:31,
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, oto tamir dükkanının önündeki rampanın 2 kişi tarafından kamyonete dönüştürülmüş plakasız araca yüklenerek götürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Siteler Mahallesi'nde oto tamirci Tarkan Öztürk'ün iş yerinin önündeki rampa, 6 Ocak'ta çalındı.

Olayı öğrenen Öztürk, polise başvurarak şikayetçi oldu.

Ayrıca hırsızlık anı dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, kamyonete dönüştürülmüş plakasız otomobille iş yerinin çevresinde bir süre dolaşan 2 kişinin, daha sonra dükkanın önüne gelerek park ettikleri araca rampayı yükleyip olay yerinden uzaklaşmaları yer aldı.

Polis, kayıtlardaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Rampanın çalındığı Whatsapp'tan atılan görüntüyle öğrendim"

İş yeri sahibi Öztürk, AA muhabirine, olayı arkadaşı sayesinde öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dükkanımın üzerinde oturan arkadaşım, hafta sonu gece saatlerinde balkona çıktığı sırada rampanın olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor. Araçla çevreye gelip bir süre keşif yapan 2 kişinin, daha sonra dükkanın önüne getirdikleri araca rampayı yükleyip gittiklerini görüyor. Bana da bu görüntüyü gönderiyor. Rampanın çalındığını Whatsapp'tan atılan görüntüyle öğrendim. Çok rahat ve yavaş hareket ederek sakince yükleyip götürmüşler. Neye uğradığımızı şaşırdık."

Kaynak: AA
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