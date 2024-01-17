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Mersin'de otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 31 kişiden 15'i tedavileri sonrası taburcu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otobüs şoförünün hız limitini aşarak kazaya neden olduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri tespit edildi ve cenazeler yakınlarına teslim edildi. Tedavisi devam eden 16 kişinin durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Mersin\'de otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti
17.01.2024 - 13:15,
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MERSİN'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 31 kişiden 15'i tedavileri sonrası taburcu oldu.

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Aydıncık ilçesi Sarıyar mevkindeki Sarıyar-2 Tüneli'nin çıkışında meydana geldi. Muğla'dan çıkış yapan Dilmenler Mardin Seyahat'a ait Hüseyin Tavşun (43) yönetimindeki, içerisinde 40 yolcu ve 3 mürettebat bulunan 47 AN 747 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Yaralananlar, ambulanslarla Mersin'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BAKANLIK: HIZI 3 KATI FAZLA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Mersin'de 9 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförünün tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiğinin belirlendiği açıklandı.

8 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybeden 9 kişiden 8'inin kimliği tespit edildi. Bu kişilerin otobüs şoförü Hüseyin Tayşun, Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunmez (22), Muhammed Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öget (37) ile ailelerinin teşhisiyle kimlikleri belirlenen Mülkiye Beytar (22) ve Hümeyra Karadağ'ın (7) olduğu saptandı. 1 çocuğun cenazesinin, Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri sürüyor.

16 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, bazıları toprağa verildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan 15 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 16 kişinin ise hastanelerde tedavileri sürerken, durumlarının iyiye gittiği, hayati tehlikesi olan yaralının bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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