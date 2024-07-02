Mersin'de Otomobil Hırsızlığına Karışan Şüphelilerden 2'si Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de Otomobil Hırsızlığına Karışan Şüphelilerden 2'si Tutuklandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, anahtarını kopyaladıkları otomobili çalıp parçalara ayırarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin çalınması üzerine yaptıkları çalışmada, aracın anahtarının kopyalanarak çalındığını, daha sonra benzin istasyonunda yıkandığını ve hurdacılara satılmak üzere parçalara ayrıldığını tespit etti. Şüpheliler, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02.07.2024 11:03
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde, anahtarını kopyaladıkları otomobili çalıp parçalara ayırarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına giden kişinin otomobilinin çalınması üzerine harekete geçti.

Çalışma yapan ekipler, otomobilin, anahtarının kopyalanarak çalındığını, daha sonra benzin istasyonuna götürülerek yıkandığını, ardından parçalara ayrılarak hurdacılara satıldığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen şüpheliler M.A.P, A.K, M.A.T, B.H. ve M.S, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.H. ve M.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, aracın çalındıktan sonra akaryakıt istasyonuna getirilip yıkanması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Otomobil Hırsızlığına Karışan Şüphelilerden 2'si Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Otomobil Hırsızlığına Karışan Şüphelilerden 2'si Tutuklandı - Son Dakika
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