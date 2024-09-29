Mersin'in Bozyazı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
E.Ç. idaresindeki 07 CSE 09 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi'nden Sini Çayı'ndaki köprüye geçiş yaptığı sırada A.M.I'nın kullandığı 33 SC 616 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki E.O. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Otomobil-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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