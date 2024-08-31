Mersin'de Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Mersin\'de Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Taş yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Taş ile otomobilde bulunan Hafide Taş ve Kayra Soydan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

31.08.2024 20:46
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Mersin'in Anamur ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Mehmet Taş yönetimindeki 33 L 2955 plakalı otomobil, Kaş Yaylası Suolmaz mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Taş ile otomobildeki Hafide Taş ve Kayra Soydan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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