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Mersin'de otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Çağrı Erdur idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden bir tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Mehmet Çağrı Erdur ve yanında bulunan Onur Düzgün hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin\'de otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
29.12.2023 - 23:59,
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Çağrı Erdur idaresindeki 01 AOA 014 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Deliçay mevkisinde, aynı istikamette giden Muhammet Pulat idaresindeki 33 AKJ 30 plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Mehmet Çağrı Erdur ve yanında yolcu olarak bulunan Onur Düzgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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