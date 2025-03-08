Mersin'de Özel Gereksinimli Bireyler için Sağlık Atölyesi Düzenlendi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla özel gereksinimli bireyler ve anneleri için "Beden ve Ruh Sağlığı Atölyesi" düzenledi.

Sağlığa erişimde sorun yaşayan kesimlerin başında gelen engelli kadınlar ve özel gereksinimli bireylerin annelerine özel bir atölye düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi; kadınları Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla doktor, avukat ve psikolog ile buluşturdu.

Uzmanlar eşliğinde sağlıkta düzenli kontrollerin önemi, şiddete karşı alınacak önlemler ve öz şefkati konuşan kadınlar; merak ettiklerini ve söylemek istediklerini de konuşma şansı yakaladı.

"8 Mart kapsamında özel bireylerin, özel bir etkinliğiydi"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, etkinliğe ilişkin, "Özel bireylerin, özel bir etkinliğiydi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında özel bireylere bakım veren annelerin ihtiyacı olan Beden ve Ruh Sağlığı Atölyesi'nde birlikteydik. Biz kadınlar birlikte el ele güçlü olduğumuzu, bu desteği, bu çemberi oluşturarak hem beden sağlığımız, hem ruh sağlığımızı güçlendirmek, birlikte ayakta durabilmek, bütün güçlüklerin üstesinden gelebilmek için bu etkinliğimizi yaptık. Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutluyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezinde Uzman Psikolog Dila Aslan da şöyle konuştu:

"Kadınlar olarak birbirimizi yükselttiğimiz sürece çok daha güçlüyüz"

"Ruh ve beden sağlığı ayrılmaz bir bütündür. Özel gereksinimli bireylerin anneleri bizler için çok kıymetli. Hem özel gereksinme olan bireylerin anneleri hem de engelli olan kadınlara yönelik etkinlik gerçekleştirdik. Jinekolog rutin kontrollerin öneminden bahsetti, kadın sağlığı hakkında bilgi verdi. Avukat, kadın hakları ve engelli haklarına yönelik bilgiler verdi. Ben de bu zorlu süreçlerde kendimize nasıl destek olabileceğimizle ilgili öz şefkat çalışması yapmış oldum. Kadınlar olarak birbirimizi desteklediğimiz ve yükselttiğimiz sürece çok daha güçlüyüz."

"Kadınlar birlikte güçlüyüz"

Atölyenin çok kıymetli olduğunu belirten Avukat Ela Aslan, "Öncelikle Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki görevli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 8 Mart'ta kadınlarla bir arada olup, onlara haklarını anlatmak, şiddete maruz kaldıklarında ya da etraflarında şiddete uğradıklarını düşündükleri biri olduğunda neler yapmaları gerektiğini anlatmak çok keyifliydi. Biz kadınlar olarak birlikte güçlüyüz, haklarımızı bildiğimiz, birbirimize destek olduğumuz sürece bu böyle devam edecek" diye konuştu.

Kadın sağlığında düzenli kontrollerin önemini katılımcılara anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sezin Saygı Özyurt, şunları söyledi:

"Pandeminden sonra sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Biz hastalanmadan, daha işler en başındayken bulup tedavi edip süreci bitirmek istiyoruz. Özellikle rahim ağzı kanseri ile ilgili kontrollerin ne kadar önemli olduğundan bahsetmek istedim"dedi. Sağlığa erişimin kadınlar için kısıtlı olduğunu söyleyen Özyurt, 8 Mart kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına çağrı yaparak, "Kadın sağlığıyla ilgili daha ciddi ödenekler ayrılabilir. Tüm kadınların eşit erişimi için birçok test artık ücretsiz yapılmaya başlandı, bunlar daha çok duyurulabilir."

Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı ve Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Dursun Arslan, "Engelli bireylerin birçok alanda olduğu gibi sağlığa erişimde ciddi sıkıntıları var. Biz de Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde böyle bir etkinlik düzenledik. Engelli kadınlara bu etkinlikle sorunlarının çözümüne kolayca erişecekleri bir yöntem sağlamaya çalıştık. Kadınlar hepimiz için çok önemli ve değerli" dedi.

Katılımcılar hem bilgilendi hem de sosyalleşti

Tarsus Görme Engelliler ve Ortopedik Engelliler Gönüllüsü Nurgül Tektaş Bayrak, "Eğitimlerin her zaman verilmesini özellikle rica ediyoruz. Sadece Mersin genelinde değil, köylerimizde dahi böyle bir eğitimle kadınlarımızın aydınlatılmasını istiyoruz. Biz başkanımıza buradan teşekkür ediyoruz. Tüm dünyanın emekçi kadınlar gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitimi güzel bulduğunu söyleyen Derya Bağcı, Engelsiz Yaşam Parkı'na da gittiğini ve orada çok eğlendiğini kaydederek, "Vahap Başkanım teşekkür ederim" diye konuştu.

Etkinliği güzel bulduğunu söyleyen Halide Yüksel, "Eğitim güzel, önemli olan bizim çocuklarımız. Yükleri çok ağır, zorlanıyoruz. Daha fazla eğitim olsa da bizim için daha iyi olur" dedi.