Mersin\'de PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheli tutuklandı

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MERSİN'de PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan ve yakalanıp gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çalışmalarda tespit ettiği terör örgütünün propagandasını yapan 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda, çok sayıda materyal ve dokümana da incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: MERSİN,