Mersin'de PKK propagandası yapan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de PKK propagandası yapan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Mersin\'de PKK propagandası yapan 7 şüpheliden 3\'ü tutuklandı

Mersin'de yapılan operasyonda sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri, Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakalayarak çok sayıda materyal ele geçirdi.

08.05.2024 09:49  Güncelleme: 09:51
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Mersin'de sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 Mayıs'ta Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Mersin'in Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde 3 Mayıs'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 7 şüpheliyi yakalamış, adreslerde çok sayıda materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de PKK propagandası yapan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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