Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de PKK ve DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Mersin\'de PKK ve DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik çalışmalarda 5 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda 4 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.02.2024 16:09  Güncelleme: 16:11
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Mersin'de, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresi için çalışmalar sürdü.

Bu kapsamda, PKK ve DEAŞ'a yönelik çalışmada 5 zanlının kimliği tespit edildi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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