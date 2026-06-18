Mersin'de Plajda Dayak: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Plajda Dayak: 3 Tutuklama

Mersin\'de Plajda Dayak: 3 Tutuklama
18.06.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silifke'de denizde yüzerken saldırıya uğrayan Murat Acar'ı darbeden 3 şüpheli tutuklandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde denizde yüzerken Murat Acar'ı sopa ve cam şişeyle darbedip yaralayan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 16 Haziran'da öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. Koyda denize giren Murat Acar ile Hasan Sakar, Gökhan Güven, Adil Metehan Haciboncuk ve Oğulcan Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada çevreden sopa ve cam şişe alan şüpheliler denize girerek Acar'ı darbetti. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, bazıları da müdahale ederek tarafları ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Murat Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler Sakar, Güven, Haciboncuk ve Oğulcan Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakar, Güven ve Haciboncuk tutuklandı, Oğulcan Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı. Acar ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Plajda Dayak: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ejderha Nefesi’ne Dikkat Ejderha Nefesi'ne Dikkat!
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
2,5 milyon TL’ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı 2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
10:46
Yolcu minibüsünde dehşet anları: Kaçırdığı minibüsle kaza yapıp öldü
Yolcu minibüsünde dehşet anları: Kaçırdığı minibüsle kaza yapıp öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 12:34:20. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Plajda Dayak: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.