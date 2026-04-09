Mersin'de Planlı Elektrik Kesintileri: Şebeke İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'de enerji altyapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla yürütülen bakım çalışmaları devam ediyor. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Nisan 2026 Cuma gününden itibaren şehrin çeşitli noktalarında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

Akdeniz ilçesinde 10 Nisan'da 09:30-16:00 saatleri arasında kesinti yapılacak ve etkilenen cadde/sokaklar arasında Aşık Veysel, Bağlar, Eski Tarsus gibi yerler bulunuyor. 11 Nisan'da ise 09:30-17:30 saatlerinde kesinti olacak ve Kanal Yolu, M. Fevzi Çakmak gibi alanlar etkilenecek. Anamur'da 10 Nisan'da 09:00-17:00 saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı, Aydınlar gibi sokaklarda, 11 Nisan'da ise Alan ve Boğuk sokaklarında kesinti yapılacak.

Erdemli'de 10 Nisan'da 10:00-17:00 saatlerinde Atatürk_2, 215 gibi sokaklarda ve 09:00-13:00 saatlerinde 106_1, 314 gibi sokaklarda kesinti olacak. 11 Nisan'da ise 09:30-17:00 saatlerinde Arkit sokağında kesinti yapılacak. Silifke'de 10 Nisan'da 09:00-17:00 saatlerinde Doğan, Ekin gibi sokaklarda, 11 Nisan'da 09:30-17:30 saatlerinde Akdeniz, Kemer gibi sokaklarda, 12 Nisan'da 09:00-17:00 ve 09:45-16:45 saatlerinde çeşitli sokaklarda, 13 Nisan'da ise 09:30-17:00 ve 09:30-17:30 saatlerinde kesintiler planlanıyor.

Tarsus'ta 10 Nisan'da 09:30-17:30 saatlerinde Görkem, Hacı Bektaş gibi sokaklarda ve 09:30-16:00 saatlerinde 38301, Aşık Veysel gibi sokaklarda kesinti olacak. Toroslar'da 10 Nisan'da 09:30-17:30 saatlerinde Karaçoban sokağında ve 09:30-13:00 saatlerinde 1001, 1003 gibi sokaklarda, 11 Nisan'da ise 09:30-17:30 saatlerinde Karacaağaç Pınarı, Sandallı sokaklarında kesinti yapılacak. Vatandaşların bu kesintilere karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.